5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı - Son Dakika
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5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı

5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı
20.06.2026 20:48
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ABD'nin Atlanta kentinden Las Vegas'a gelen bir turist, yalnızca 5 dolarlık bahisle milyonlarca dolar kazanarak hayatının en şanslı gününü yaşadı. Ünlü bir kumarhanedeki slot makinesinde sadece üç dakika geçiren ziyaretçi, 10 milyon 292 bin 912 dolarlık dev ikramiyenin sahibi olarak geceye damga vurdu.

ABD'nin Atlanta kentinden Las Vegas'a gelen bir turist, yalnızca 5 dolarlık bahisle hayatının vurgununu yaptı. Slot makinesinde üç dakika geçiren şanslı ziyaretçi, 10 milyon 292 bin 912 doların sahibi oldu.

The People'ın haberine göre,  Las Vegas'ta yaşanan olay, kumarhane tarihinin en dikkat çekici ikramiyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Adı açıklanmayan Atlanta'lı turist, salı sabahı Westgate Las Vegas Resort & Casino'da bulunan IGT Megabucks Wolf Run Eclipse adlı slot makinesinde şansını denedi.

SADECE ÜÇ DAKİKA OYNADI

Kumarhaneden yapılan açıklamaya göre ziyaretçi, makineye yalnızca 5 dolarlık bahis yatırdı. Oyuna başladıktan yaklaşık üç dakika sonra büyük ikramiye ekrana düştü. Şanslı oyuncu, tam 10 milyon 292 bin 912 dolar ve 32 sent kazandı.

Kazancın açıklanmasının ardından kumarhanedeki diğer ziyaretçiler ve çalışanlar büyük sevinç yaşarken, yeni multimilyonerin kutlamalara katıldığı belirtildi.

KUMARHANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Westgate Las Vegas Başkanı ve Genel Müdürü Cami Christensen, kazançla ilgili yaptığı değerlendirmede Las Vegas'ın unutulmaz hikâyeler üzerine kurulu olduğunu belirterek, 5 dolarlık bir bahsin 10 milyon doların üzerine çıkmasının eşsiz bir an olduğunu ifade etti.

LAS VEGAS'TA DEV İKRAMİYELER DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde Las Vegas'ta düşük bahislerle kazanılan yüksek ikramiyeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda farklı kumarhanelerde de birkaç dolarlık bahislerle milyonlarca dolarlık ödüller dağıtılmıştı. Atlanta'dan gelen turistin kazandığı 10,2 milyon dolarlık ikramiye ise yılın en dikkat çekici başarı hikâyeleri arasında gösteriliyor.

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Son Dakika Kumarhane 5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı - Son Dakika

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