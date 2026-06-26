İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

26.06.2026 22:27
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. 

10 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin alınmasının ardından "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan Başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'daki inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

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Son Dakika Erhan Karaal İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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