Venezuela'da depremin ortasında mucize doğum - Son Dakika
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Venezuela'da depremin ortasında mucize doğum

26.06.2026 21:34
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Venezuela'yı yerle bir eden 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından can kaybı 589’a yükselirken, felaketin kalbinden tüm dünyayı gözyaşlarına boğan bir mucize haberi geldi. Sağlık ekiplerinin ulaşamadığı, elektriğin ve tıbbi ekipmanın bulunmadığı yıkık bir binanın harabeleri arasında sancısı başlayan hamile bir kadın, çevredeki gönüllülerin cep telefonu ve el feneri ışıklarıyla açtığı koridorda doğum yaptı. Görüntüler tüm dünyada umudun simgesi oldu.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen yıkıcı ikiz depremlerin ardından, felaketin ve karanlığın ortasından bir mucize haberi geldi. Ülkede elektriklerin kesildiği, tıbbi yardımın ve doktorun bulunmadığı bir enkaz alanında, hamile bir kadın gönüllülerin yardımıyla ve cep telefonu ışıkları altında doğum yaptı.

DÜNYAYA UMUT VERDİ 

Venezuela'nın kuzeyini sarsan felaketin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, sosyal medyaya düşen bir görüntü tüm dünyaya umut oldu. Deprem anında yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan hamile bir kadın, tıbbi ekipman, doktor ve elektrik olmaksızın doğum yapmak zorunda kaldı.

GÖNÜLLÜLER İMDADA YETİŞTİ

Çevredeki gönüllü vatandaşlar çaresiz kadının çığlıklarına koşarak adeta bir seferberlik başlattı. Bölgede elektriklerin tamamen kesik olması nedeniyle loş karanlıkta kalan enkaz alanını, gönüllüler cep telefonlarının flaşları ve el fenerleriyle aydınlattı. 

Hiçbir tıbbi malzemenin bulunmadığı ilkel şartlarda, tamamen gönüllülerin yönlendirmesi ve desteğiyle gerçekleşen doğum başarıyla sonuçlandı. Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtığı o duygusal anlarda, enkaz çevresindeki vatandaşlar gözyaşlarını tutamayarak büyük bir sevinç yaşadı.

FELAKETTE SON DURUM: CAN KAYBI 589'A YÜKSELDİ

Bu umut verici mucizeye rağmen ülkede depremin faturası her geçen saat ağırlaşıyor. 24 Haziran Çarşamba akşamı Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremde bilanço giderek netleşiyor.

Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodríguez ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son resmi açıklamalara göre Hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi.

Yaralı sayısı 2 bin 980 olarak güncellenirken, bazı kaynaklar 4 bin 300'ün üzerinde yaralı olduğunu bildiriyor.

Bölgede 200'den fazla artçı sarsıntı kaydedilirken, başta La Guaira eyaleti ve başkent Karakas olmak üzere yüzlerce bina tamamen yerle bir oldu.

Uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarıştığı ülkede enkaz altında hâlâ binlerce insanın olduğu tahmin ediliyor. Harabeler arasında cep telefonu ışığıyla dünyaya gelen bebek ise tüm ülkeye bu zor günlerde direnme gücü veriyor.

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Son Dakika Venezuela Venezuela'da depremin ortasında mucize doğum - Son Dakika

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