Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon

Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon
19.06.2026 22:02
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Beşiktaş Fibabanka'yı 77-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN’i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyon oldu.

DEVREYE BEŞİKTAŞ ÖNDE GİRDİ

Maça iki takım da savunmada etkili başlarken maçın ilk sayıları periyot sonuna 7.22 kala Tucker’dan geldi: 0-3. Beşiktaş GAİN, periyot sonuna 5.19 kala Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık isabetiyle öne geçti: 8-6. İlk periyot Beşiktaş GAİN’in 20-16 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda 4-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 9 dakika varken eşitliği yakaladı: 20-20. Siyah-beyazlılar, devreye 4.55 kala Yiğit Arslan’ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Soyunma odasına Beşiktaş GAİN’in 45-40 üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KIYASIYA MÜCADELE

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4.17 kala Jantunen’in serbest atış çizgisinden isabetiyle farkı 1’e indirdi: 51-50. Son periyoda Beşiktaş GAİN, 60-56 önde girdi. 

Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYON

Dördüncü periyoda Dotson’un üç sayılık isabetleriyle başlayan Beşiktaş GAİN, 8.18 kala farkı 8 yaptı: 66-58. 7-2’lik seri yapan sarı-lacivertliler, 5.52 varken farkı 3’e düşürdü: 68-65. Fenerbahçe Beko, 2.25 kala Jantunen’in basketiyle skora denge getirdi: 71-71. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic’in maç sonuna 1.9 saniye varken bulduğu 3 sayılık isabetle 2 sayı öne geçti: 75-77. Kalan bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon

ÜST ÜSTE 3, TOPLAMDA 13. ZAFER

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş’ı 3-1 ile geçerek 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 3 sezondur üst üste şampiyon olan sarı-lacivertliler, toplam şampiyonluk sayısını ise 13 yaptı. Fenerbahçe Beko daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon - Son Dakika

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