Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon

Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN’i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyon oldu.

DEVREYE BEŞİKTAŞ ÖNDE GİRDİ

Maça iki takım da savunmada etkili başlarken maçın ilk sayıları periyot sonuna 7.22 kala Tucker’dan geldi: 0-3. Beşiktaş GAİN, periyot sonuna 5.19 kala Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık isabetiyle öne geçti: 8-6. İlk periyot Beşiktaş GAİN’in 20-16 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda 4-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 9 dakika varken eşitliği yakaladı: 20-20. Siyah-beyazlılar, devreye 4.55 kala Yiğit Arslan’ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Soyunma odasına Beşiktaş GAİN’in 45-40 üstünlüğüyle gidildi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KIYASIYA MÜCADELE

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4.17 kala Jantunen’in serbest atış çizgisinden isabetiyle farkı 1’e indirdi: 51-50. Son periyoda Beşiktaş GAİN, 60-56 önde girdi.

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYON

Dördüncü periyoda Dotson’un üç sayılık isabetleriyle başlayan Beşiktaş GAİN, 8.18 kala farkı 8 yaptı: 66-58. 7-2’lik seri yapan sarı-lacivertliler, 5.52 varken farkı 3’e düşürdü: 68-65. Fenerbahçe Beko, 2.25 kala Jantunen’in basketiyle skora denge getirdi: 71-71. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic’in maç sonuna 1.9 saniye varken bulduğu 3 sayılık isabetle 2 sayı öne geçti: 75-77. Kalan bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE 3, TOPLAMDA 13. ZAFER

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş’ı 3-1 ile geçerek 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 3 sezondur üst üste şampiyon olan sarı-lacivertliler, toplam şampiyonluk sayısını ise 13 yaptı. Fenerbahçe Beko daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.