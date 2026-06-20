Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul\'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen Fenerbahçe’nin eski yıldızı Sebastian Szymanski, kariyerinde özel bir yere sahip olan İstanbul’a bu kez hayatının en önemli imzası için geri döndü.

KIZ ARKADAŞINA İSTANBUL'DA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Polonyalı futbolcu, unutulmaz anılar biriktirdiği bu megakentte kız arkadaşı Dariane’e evlenme teklif etti. Sürpriz teklifin ardından mutluluklarını sosyal medyadan paylaşan Dariane, İstanbul Boğazı manzaralı fotoğraflarının altına, "Her şeyin başladığı yere geri döndük, bu sefer bir yüzükle..." notunu düştü.

BİNLERCE TEBRİK MESAJI ATILDI

Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı. Eski futbolcularını ve Dariane'i unutmayan yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, gönderinin altına binlerce tebrik mesajları yağdırarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.