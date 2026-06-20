Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok - Son Dakika
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Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok

Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul\'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok
20.06.2026 21:09
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski, İstanbul'a gelerek kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Szymanski'nin kız arkadaşı Dariane, "Her şeyin başladığı yere geri döndük, bu sefer bir yüzükle...'' ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen Fenerbahçe’nin eski yıldızı Sebastian Szymanski, kariyerinde özel bir yere sahip olan İstanbul’a bu kez hayatının en önemli imzası için geri döndü. 

KIZ ARKADAŞINA İSTANBUL'DA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Polonyalı futbolcu, unutulmaz anılar biriktirdiği bu megakentte kız arkadaşı Dariane’e evlenme teklif etti. Sürpriz teklifin ardından mutluluklarını sosyal medyadan paylaşan Dariane, İstanbul Boğazı manzaralı fotoğraflarının altına, "Her şeyin başladığı yere geri döndük, bu sefer bir yüzükle..." notunu düştü.

Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok

BİNLERCE TEBRİK MESAJI ATILDI

Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı. Eski futbolcularını ve Dariane'i unutmayan yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, gönderinin altına binlerce tebrik mesajları yağdırarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok - Son Dakika

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