Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırı Talimatı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırı Talimatı

20.06.2026 19:10
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Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'daki saldırıları durdurma talimatı verdi ama çekilme emri yok.

İsrail basını, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusuna Lübnan'daki saldırıları durdurma talimatı verdiği öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz, İsrailli siyasi makamlar ile ABD yönetimi arasında yürütülen koordinasyon çerçevesinde İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) saldırıları sonlandırma emri verdi. Ancak ordunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesine ilişkin herhangi bir talimat verilmediği belirtildi.

Söz konusu gelişme, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin Tahran'ın sert tepkisine neden olmasının ardından geldi. Öte yandan ABD ve İranlı yetkililerin, taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu için yakın zamanda İsviçre'de düzenlenmesi beklenen görüşmelere katılması öngörülüyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırı Talimatı - Son Dakika

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