2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda, 5-1 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikada Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikada Cody Gakpo ve 89. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. İsveç'in tek golü 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi.
Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 100. golüne de imza attı.
Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Hollanda puanını 4'e yükseltti. İsveç ise 3 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında 3 puan için mücadele verecek.
Son Dakika › Dünya Kupası › Hollanda, İsveç'i ezip geçti - Son Dakika
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