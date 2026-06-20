Hollanda, İsveç'i ezip geçti - Son Dakika
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Hollanda, İsveç'i ezip geçti

Hollanda, İsveç\'i ezip geçti
20.06.2026 22:01
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FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda, 5-1 kazandı.

HOLLANDA ŞOV YAPTI

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikada Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikada Cody Gakpo ve 89. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. İsveç'in tek golü 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi.

GAKPO TARİHE GEÇTİ

Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 100. golüne de imza attı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Hollanda puanını 4'e yükseltti. İsveç ise 3 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında 3 puan için mücadele verecek. 

Dünya Kupası, Hollanda, Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Hollanda, İsveç'i ezip geçti - Son Dakika

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