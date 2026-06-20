Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu

20.06.2026 02:09
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CHP'de "mutlak butlan" kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında ekrandaki unvanı nedeniyle gündeme geldi. Program sırasında isminin altında "CHP Genel Başkanı" ifadesinin yer gören Kılıçdaroğlu, duruma itiraz ederek açıklama istedi. Kılıçdaroğlu ile programdaki gazeteciler arasında yaşanan kısa süreli diyalog, yayının en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Sözcü TV canlı yayınında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu, ekranda isminin altında "CHP Genel Başkanı" unvanının yer almamasına itiraz ederken, program sunucuları ise kararın henüz kesinleşmediğini ve yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Karşılıklı diyalogların ardından stüdyoda kısa süreli gerginlik yaşandı.

"NİYE CHP GENEL BAŞKANI DİYE YAZMIYORSUNUZ?"

Kılıçdaroğlu, canlı yayın sırasında ekrandaki alt yazıyı işaret ederek, "Niye CHP Genel Başkanı diye yazmıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine programda bulunan gazetecilerden biri, "Mahkeme kararı kesinleşmediği için, daha Yargıtay aşaması var" yanıtını verdi.

"MAHKEME KURULTAYI İPTAL ETTİ"

Bu açıklamaya karşı çıkan Kılıçdaroğlu ise mahkeme kararını hatırlatarak, "Mahkeme kararı var. Mahkeme kurultayı iptal etti, ben mahkemenin göreviyle geldim buraya" ifadelerini kullandı.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Karşılıklı açıklamaların ardından programda kısa süreli bir tartışma yaşanırken, konu CHP'deki "mutlak butlan" süreci ve yargı kararlarının siyasi sonuçlarına geldi. Yaşanan diyalog sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu - Son Dakika

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