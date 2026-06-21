Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

Mersin'de tesettürlü bir kadının havuza alınmamasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada ilk olarak site yöneticileri hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan inceleme başlattı.

SİTE YÖNETİMİ KARARI BULUNAMADI

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda, havuza giriş yasağına ilişkin site yönetimi tarafından alınmış bir karar bulunmadığı değerlendirildi.

Savcılık, olayın Türk Ceza Kanunu'nun 115. maddesinde düzenlenen "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardı.

GÖREVLİYE ADLİ KONTROL, YÖNETİCİYE YAKALAMA EMRİ

Bu kapsamda site görevlisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Öte yandan soruşturma kapsamında site yöneticisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.