Mersin'de tesettürlü bir kadının havuza alınmamasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada ilk olarak site yöneticileri hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan inceleme başlattı.
Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda, havuza giriş yasağına ilişkin site yönetimi tarafından alınmış bir karar bulunmadığı değerlendirildi.
Savcılık, olayın Türk Ceza Kanunu'nun 115. maddesinde düzenlenen "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardı.
Bu kapsamda site görevlisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Öte yandan soruşturma kapsamında site yöneticisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı - Son Dakika
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