A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco’da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokakları adeta kırmızı-beyaza büründü. Çevre şehirlerden, Avrupa’dan ve Türkiye'den millileri desteklemek için gelen taraftarlar, tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor. Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvendiklerini ve Paraguay karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.
Karşılaşma öncesinde de taraftarlar Calle de Luna’da bir araya gelerek, emniyet birimleri ile organizasyon görevlileri eşliğinde stadyuma yürüyecek.
Son Dakika › Dünya Kupası › Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor - Son Dakika
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