Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

21.06.2026 08:47
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Dünya Kupası'nda Türkiye-Paraguay maçında hakemin saatini çaldığı iddialarıyla gündeme gelen Paraguaylı futbolcu Matías Galarza hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Galarza'nın sahada bulduğu saati kısa süre kolunda taşıdıktan sonra hakem Iván Barton'a teslim ettiği öğrenildi. Dünya Kupası yayınlarında yorumculuk yapan eski Alman hakem Patrick Ittrich "Bir futbolcunun neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ın Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paraguaylı futbolcu Matías Galarza'nın hakem Iván Barton'ın saatini çaldığı yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

Ancak maçın görüntüleri incelendiğinde olayın iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Tarafları ayırmak için araya giren hakem Iván Barton'ın bu sırada kolundaki saatin düştüğü belirtildi.

Sahada saati bulan Matías Galarza'nın saati yerden aldıktan sonra koluna taktığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada "hakemin saatini çaldı" yorumlarına neden oldu.

Ancak Paraguaylı futbolcu, saati yalnızca birkaç dakika taşıdıktan sonra hakem Barton'a geri verdi. Hakemin de oyuncuya herhangi bir yaptırım uygulamadığı görüldü.

GOLÜ ATTI, SAAT OLAYIYLA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada Paraguay'a galibiyeti getiren golü atan Galarza, maç sonrasında attığı golden çok saat olayıyla konuşuldu.

Dünya Kupası yayınlarında yorumculuk yapan eski Alman hakem Patrick Ittrich ise yaşananlara şaşırdığını belirterek, "Bir futbolcunun neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası, Paraguay, Türkiye, Uruguay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Yaman Ahmet Yaman:
    Çaldi sanan siz oldunuz hem çaldı duye haber yapan sizdiniz 1 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Kendiniz çalıp kendiniz oynadınız, ne salakça haber:) 0 0 Yanıtla
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