Soylu'dan HAYDER Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soylu'dan HAYDER Ziyareti

20.06.2026 02:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Soylu, HAYDER'i ziyaret ederek Ahmet Mahmut Ünlü ile önemli konuları görüştü.

(ANKARA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ni (HAYDER) ziyaret ederek kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bir araya geldi. Soylu, görüşmede Suriye'ye yönelik yardım faaliyetlerinden toplumsal konulara kadar birçok başlığın ele alındığını belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin (HAYDER) onursal başkanlığını yürüten Ahmet Mahmut Ünlü ile görüştüğünü duyurdu.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, onursal başkanlığını yürüttüğü HAYDER'i ziyaret ederek Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi ile bir araya geldik."

Kendilerinin kıymetli sohbetinden istifade ettiğimiz bu güzel buluşmada, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla HAYDER Başkanı İlyas Şişik Bey'e teşekkür ediyorum.

Ayrıca, Suriye'de kardeşlerimize yönelik hayır ve yardım faaliyetlerinde ortak yolduğu gayretlere bizzat şahit olduğum ve birlikte çalışma imkanı bulduğumuz KIYAMDER Başkanı Emin Demir'in de katıldığı görüşmede birçok konuyu samimiyetle değerlendirme fırsatı bulduk.

Başta Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi olmak üzere, nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla HAYDER ailesine gönülden teşekkür ediyorum.

Allah kendilerinden razı olsun."

Kaynak: ANKA

Ahmet Mahmut Ünlü, Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu'dan HAYDER Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geri manevra faciaya dönüştü 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu
ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz... ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz...
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu

02:47
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
23:51
Aziz Yıldırım’ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 02:59:00. #7.12#
SON DAKİKA: Soylu'dan HAYDER Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.