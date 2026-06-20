Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü - Son Dakika
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Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü

Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
20.06.2026 06:42
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Paraguay ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın verilen su molasında agresif şekilde oyuncularına uyarılarda bulunduğu görüldü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

MONTELLA'NIN AGRESİF HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile karşı karşıya geldiği hazırlık mücadelesinde, teknik direktör Vincenzo Montella’nın gergin anları maça damga vurdu. 1-0 geride götürdüğümüz karşılaşmanın ilk yarısında sergilenen futboldan memnun kalmayan İtalyan teknik adam, hakemin su molası düdüğüyle birlikte adeta çılgına döndü.

FUTBOLSEVERLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Saha kenarında oyuncularını etrafına toplayan Montella, agresif hareketlerle ve yüksek sesle uyarılarda bulundu. Özellikle savunma yerleşimi ve hücumdaki pas hataları nedeniyle öğrencilerine sert tepki gösteren deneyimli çalıştırıcının bu hararetli konuşması, ekran başındakilerin de dikkatinden kaçmadı.

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Son Dakika Dünya Kupası Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    çok biliyorsun çok oynat 0 0 Yanıtla
  • 961412mst45 961412mst45:
    Sabaha kadar bu kafayla gol olmaz! futbolda kazanmak için gol atmak lazım golll.. forveti çiftlemek lazım takım iyice kapanacak duran topları hiç çalışmamışız yazık… 0 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Avustralya maçının aynısı oynanıyor başka bir taktiğiniz yok mu 0 0 Yanıtla
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