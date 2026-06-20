Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı - Son Dakika
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Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı

Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı
20.06.2026 07:01
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Paraguaylı yıldız Miguel Almiron, Türkiye maçında Mert Müldür'e konuşurken ağzını eliyle kapatınca VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Böylece yeni kırmızı kart kuralı ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanmış oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan yeni disiplin kuralı ilk kez Türkiye- Paraguay maçında devreye girdi. Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron'un hareketi sonrası hakem VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi.

AĞZINI KAPATIP KONUŞTU

Karşılaşma sırasında Almiron'un, Mert Müldür'e bir şeyler söylerken ağzını eliyle kapattığı görüldü. Saha içindeki görüntülerin incelenmesinin ardından VAR hakemi durumu maçın hakemine bildirdi.

Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı

VAR SONRASI KIRMIZI KART

Pozisyonu izleyen hakem, Miguel Almiron'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Böylece Paraguaylı yıldız takımını kritik maçta 10 kişi bıraktı.

Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Almiron'un gördüğü kart, yeni kural kapsamında Dünya Kupası'nda verilen ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti. FIFA'nın oyuncuların hakemlerden ve rakiplerden sözlerini gizlemek amacıyla ağız kapatma hareketlerine karşı aldığı yeni önlemler, ilk kez Türkiye-Paraguay karşılaşmasında uygulanmış oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Mert Müldür, Paraguay, Türkiye, Miguel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı - Son Dakika

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