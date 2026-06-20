Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı - Son Dakika
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Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı

Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
20.06.2026 06:22
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A Milli Takımımız ile karşılaşan Paraguay, 65. saniyede bulduğu golle 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golünü kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

PARAGUAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya Paraguay adeta golle başladı. Mücadelenin 2. dakikasında orta sahada topla buluşan Matias Galarza'nın sol ayağıyla uzaktan sert şutu Uğurcan Çakır'ın büyük çabasına rağmen 65. saniyede köşeden ağlarımıza gitti.

TURNUVANIN EN HIZLI GOLÜ

Bu gol FIFA 2026 Dünya Kupası'nın tarihine geçti. Paraguay, Galarza'nın attığı bu golle 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golünü atmış oldu. 

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Son Dakika Dünya Kupası Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Güngör ATEŞ Güngör ATEŞ:
    Uğurcan çok iyi kaleci… 0 0 Yanıtla
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