Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.

PARAGUAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya Paraguay adeta golle başladı. Mücadelenin 2. dakikasında orta sahada topla buluşan Matias Galarza'nın sol ayağıyla uzaktan sert şutu Uğurcan Çakır'ın büyük çabasına rağmen 65. saniyede köşeden ağlarımıza gitti.

TURNUVANIN EN HIZLI GOLÜ

Bu gol FIFA 2026 Dünya Kupası'nın tarihine geçti. Paraguay, Galarza'nın attığı bu golle 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golünü atmış oldu.