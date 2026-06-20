A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Paraguay adeta golle başladı. Mücadelenin 2. dakikasında orta sahada topla buluşan Matias Galarza'nın sol ayağıyla uzaktan sert şutu Uğurcan Çakır'ın büyük çabasına rağmen 65. saniyede köşeden ağlarımıza gitti.
Bu gol FIFA 2026 Dünya Kupası'nın tarihine geçti. Paraguay, Galarza'nın attığı bu golle 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golünü atmış oldu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı - Son Dakika
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