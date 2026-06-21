İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı - Son Dakika
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İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
21.06.2026 11:16
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İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 70 milyon lira kaptırdı. FETÖ soruşturması bahanesiyle para ve altınlarını teslim eden Kocamaz'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri İstanbul'da para ve altınlarla birlikte yakalayarak tutukladı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Kocamaz'ı adının FETÖ soruşturmasına karıştığına inandırarak yaklaşık 70 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim almayı başardı.

14 Haziran'da Kocamaz'ı arayan bir kişi, kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. Şüpheli, Mersin'de düzenlenen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliklerin ele geçirildiğini ve FETÖ bağlantılı kişiler tarafından kullanıldığını öne sürdü.

PARA VE ALTINLARINI TESLİM ETTİ

Operasyonun gizli yürütüldüğünü söyleyen dolandırıcılar, Kocamaz'tan para ve altınlarını inceleme yapılması amacıyla kendilerine teslim etmesini istedi.

İddialara inanan Kocamaz, milyonlarca liranın yanı sıra altın ve dövizlerini de şüphelilere verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu.

ZANLILAR PARALARLA YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların yanında para ve altınların da ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika Güncel İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Izzet Emre Izzet Emre:
    Vekilde de iyi para varmış. Transfer parası mı aldı ne? 3 0 Yanıtla
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Osman Gökçek 600 milyonluk Evde oturuyor kanalı var 70 milyon 32 yıldır Belediye Başkanlığı vekillik yapana normal 1 0
  • ali azez ali azez:
    normal vatandaş olsaydı bir bardak soğuk su içerdi 3 0 Yanıtla
  • Rena Tekstil Rena Tekstil:
    Rakama bak sadakası insan kurtarır 1 0 Yanıtla
  • Şakir Keser Şakir Keser:
    Adam 1994 de Belediye başkanıydı Tarsus'ta Mersin Belediye Başkanlığı yaptı şimdi Vekil bızdemi olacak 32 yılda bu makamlarda olup birikim yspması normsl 0 1 Yanıtla
  • Murat Ayar Murat Ayar:
    Bu fakir milletvekili 700 milyon olan var 7 milyarı olan var Türkiye’de yeter ki milletvekili ol sen 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı - Son Dakika
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