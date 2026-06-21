Manisa'da baba dehşeti: Kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da baba dehşeti: Kızını bıçaklayarak öldürdü

Manisa\'da baba dehşeti: Kızını bıçaklayarak öldürdü
21.06.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra babaevine dönen Birsen Y., babası Ü.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli baba jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce boşandıktan sonra Caberkonaklı Mahallesi'ndeki babaevine dönen 23 yaşındaki Birsen Y. ile babası Ü.Y. (56) arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında baba, kızını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Birsen Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.Y., karakola götürüldü. Birsen Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Jandarma, Alaşehir, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da baba dehşeti: Kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

11:16
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:20:01. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da baba dehşeti: Kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.