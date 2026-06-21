Osmaniye'de AYT Sınavı Başladı

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kent genelinde 42 binada bulunan 785 salonda, 13 bin 413 aday üniversite hayali için ter döktü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşanırken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi. Osmaniye Anadolu Lisesi önünde simit satan bir seyyar satıcı ise simit satmaktan çok sınav saatini takip ederek aday ve velileri kapıların kapanmasına kalan süre konusunda sık sık uyardı.

Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen öğrenci sınava alınmadı

Osmaniye Anadolu Lisesi'nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday, son anda sınava yetişebilmek için koşmaya başladı. Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte "Al, al" sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı.

AYT'nin başlamasıyla birlikte veliler okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürürken, sınav maratonu kent genelinde sorunsuz şekilde devam etti. - OSMANİYE