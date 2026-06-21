Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Başarılı oyuncu Melis Sezen, yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmek için tatile çıktı. Son dönemde "Delikanlı" dizisinde rol alan Sezen, sezonun sona ermesiyle birlikte tatilin yolunu tuttu.

Daha önce "Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son projesinde Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile kamera karşısına geçmişti. Dizinin final yapmasının ardından sezon yorgunluğunu atmak isteyen Sezen, tatilde dinlenmeyi tercih etti.

TATİL KARELERİNE YOĞUN İLGİ

Deniz kenarında vakit geçiren ve kitap okuyarak dinlenen ünlü oyuncu, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Doğal halleriyle dikkat çeken Sezen'in denizde verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Oyuncunun paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum alırken, hayranları da fotoğraflara yoğun ilgi gösterdi.