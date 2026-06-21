94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış - Son Dakika
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94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış

21.06.2026 10:37
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Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturmada, genç kadının kaybolmadan önce şüpheli Aykut Aslan tarafından "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" sözleriyle çağrıldığı iddia edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili şüpheli Aslan dahil 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Malatya'da 19 Mart 2026 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, genç kadının cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Gürlek yaptığı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşıldığını belirtti.

EN SON TAKSİYLE GİTTİĞİ ADRESTE GÖRÜLDÜ

Soruşturma dosyasına göre Aysel Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım, kızının 19 Mart sabahı Battalgazi ilçesindeki evinden ayrıldığını ve geri dönmediğini belirterek 22 Mart'ta kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan incelemelerde Yıldırım'ın kullandığı telefonun aynı gün saat 15.00 sıralarından sonra kapandığı, son baz sinyalinin ise Yakınca bölgesinden alındığı tespit edildi.

Araştırmalarda genç kadının olay günü bir taksiyle Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir adrese gittiği belirlendi. Taksi şoförünün ifadesi doğrultusunda söz konusu adresin Aykut Aslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

KAMERA KAYITLARI KRİTİK DETAYI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli delillerden biri ise güvenlik kamera kayıtları oldu. İncelemelerde Aysel Yıldırım'ın 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında taksiyle apartmana geldiği ve binaya giriş yaptığı görüldü.

Ancak genç kadının apartmandan çıkışına ilişkin herhangi bir görüntüye ulaşılamadı.

Aynı gece Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmana geldiği, aracı geri geri yanaştırdığı ve binadan bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı da kamera kayıtlarına yansıdı.

Şüpheli Aykut Aslan'ın ticari araçla gelip ikamet adresine girdiği an güvenlik kamerasına yansıdı

"GEL DÖMÜ VAR" DİYE ÇAĞIRMIŞ

Dosyada yer alan bilgilere göre Aykut Aslan ile Aysel Yıldırım'ın daha önce birlikte kaldıkları, birlikte uyuşturucu kullandıkları ve olay günü aralarında para transferi bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı, olay günü ise Yıldırım'a yönelik "Gel gömü var, seni taşa (narkotik madde olduğu düşünülüyor) boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Tanık ifadelerinde ise Aslan'ın olay gecesi Akçadağ ilçesindeki Küçükkürne Mahallesi'ne araçla geldiği ve sabaha karşı bölgeden ayrıldığı yönünde bilgiler yer aldı.

BAKAN GÜRLEK: CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKARILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında ulaşılan deliller doğrultusunda Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır."

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, CENAZE ARANIYOR

Soruşturma kapsamında Aykut Aslan'ın yanı sıra Derya Akçaba, Olga Öğüt ve Onur İlhan gözaltına alındı. Serap Alagöz'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Aykut Aslan'ın kız arkadaşı Derya Akçaba'nın Aslan'ın adresinden çıktığı anlar 

Ekipler, genç kadının cenazesine ulaşabilmek için dere yatakları ve gömülmüş olabileceği değerlendirilen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Akın Gürlek, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış - Son Dakika

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