İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı

20.06.2026 22:39
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Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Türüt, firari suç örgütü lideri Sedat Peker için hazırladığı yeni şarkıyla gündeme geldi. Türüt, "Gemileri Yak da Gel" adlı şarkıyla Peker'e "Türkiye'ye dön" çağrısı da yaptı.

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden İsmail Türüt uzun süredir yurt dışında yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker için yeni bir şarkı hazırladı. "Gemileri Yak da Gel" isimli şarkı ve klibi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türüt'ün daha önce de Sedat Peker'e yönelik hazırladığı şarkılar kamuoyunda gündem olmuştu. Ünlü türkücünün geçmiş yıllarda seslendirdiği "Reis", "Adam Var" ve doğum günü için hazırladığı "Siyaset Bozdu Keyfimizi" adlı şarkılar uzun süre konuşulmuştu.

KLİPTE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Şarkı için hazırlanan klipte Sedat Peker'in farklı dönemlere ait fotoğraf ve video görüntülerine yer verildi. Klibin büyük bölümünde Peker'in katıldığı çeşitli etkinliklerden ve yardım faaliyetlerinden görüntüler kullanıldı.

Klipte ayrıca Peker'in geçmiş yıllarda kamuoyuna yansıyan çeşitli ziyaretleri, sosyal faaliyetleri ve farklı dönemlerde çekilmiş görüntüleri de yer aldı.

ŞARKI SÖZLERİNDE DOĞRUDAN MESAJ

Şarkıda İsmail Türüt'ün, Sedat Peker'e doğrudan hitap ettiği bölümler öne çıktı. Türüt, şarkının sözlerinde yer alan "Aynen gittiğin gibi gemileri yak da gel" ifadeleriyle Peker'e Türkiye'ye dönme çağrısında bulundu.

Şarkının en dikkat çeken bölümlerinden birinde ise şu sözlere yer verildi:

"Dedim var mı bi davet, dedi 'Yaşasın Devlet'"

Söz konusu ifadeler, şarkının yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan kesitlerden biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Klip kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, kullanıcılar arasında farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı kullanıcılar şarkının sözlerine ve klipte verilen mesajlara dikkat çekerken, bazıları ise şarkının içeriği üzerinden yorumlarda bulundu.

Özellikle "Gemileri Yak da Gel" nakaratı ve klip boyunca kullanılan görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan bölümler arasında yer aldı.

FİNAL SAHNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Klibin son bölümünde Türk bayrağı motifleriyle hazırlanmış Türkiye haritası ekrana yansıtıldı. Haritanın üzerinde ise "Yaşasın Devlet! Bir Umuttur Yaşamak..." ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE DE ŞARKILAR YAPMIŞTI

İsmail Türüt ile Sedat Peker arasındaki ilişki daha önce hazırlanan şarkılarla da gündeme gelmişti. Türüt'ün geçmiş yıllarda Peker için yazdığı ve seslendirdiği "Reis", "Adam Var" ve "Siyaset Bozdu Keyfimizi" adlı şarkılar  uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

İsmail Türüt, Sedat Peker, Karadeniz, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sedat Peker İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı - Son Dakika

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