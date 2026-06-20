Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış - Son Dakika
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Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış

Türkiye\'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
20.06.2026 22:35
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye'ye karşı maçın tek golünü atan Matias Galarza'nın mücadelenin 45. dakikasında hakemin kolundan düşen saati yerden alıp koluna taktığı görüldü.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti. 

A MİLLİ TAKIM'IN HAYAL KIRIKLIĞI

Turnuvaya erken veda eden milliler, sergiledikleri mücadeleye rağmen sahadan istediği sonuçla ayrılamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

GOLÜNÜ ATTI, HAKEMİN SAATİNİ GİZLİCE YÜRÜTTÜ

Maçın tek golünü atan Matias Galarza, mücadelenin 45. dakikasında ise yeşil sahalarda ender görülen bir anın başrolü oldu. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğin ardından hakemin kolundan düşen saati yerden alıp kendi koluna takan Galarza’nın bu ilginç hareketi kameralara yansıdı. Bu hareket maça damga vururken sosyal medyada da en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. 

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Son Dakika Dünya Kupası Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış - Son Dakika
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