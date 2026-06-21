Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı - Son Dakika
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Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
21.06.2026 09:58
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Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağıran anne ve babanın görüntüleri tartışma yarattı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, sünnet olan çocuğun dansöz gösterisini yakından izlediği anlar yer aldı. Çok sayıda kullanıcı görüntülere tepki gösterirken, bazıları durumu "çocuk istismarı" olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir sünnet düğünü videosu kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, oğullarının sünnet düğünü için organizasyon düzenleyen ailenin eğlence kapsamında dansöz çağırdığı görüldü.

Düğün sırasında kaydedilen görüntülerde dansözün sahne aldığı, sünnet olan çocuğun da eğlenceye eşlik ettiği anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, küçük yaştaki bir çocuğun yer aldığı sünnet organizasyonunda dansöz oynatılmasını eleştirirken, bazıları ise görüntüleri "çocuk istismarı" olarak değerlendirdi.

Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, konu sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

FARKLI GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLDİ

Tepki gösteren kullanıcılar, çocukların bulunduğu organizasyonlarda bu tür gösterilerin uygun olmadığını savundu. Bazı kullanıcılar ise sünnet düğünlerinde benzer eğlencelerin uzun yıllardır düzenlendiğini belirterek görüntülere yönelik eleştirilerin abartılı olduğunu öne sürdü.

3. Sayfa, Sünnet, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı - Son Dakika
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