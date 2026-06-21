Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kamuran Sertkaya:

Ben olsaydım ne yapardım, birini öldürmeye ne gerek var, giderdim o kapısı gıcır diyen adama derdim ki kardeşim ücreti neyse ben vereceğim ben yaptırabilir miyim size bir hediyem olsun der gider o kapıyı yaptırırdım... Olay bu kadar basit yani ne var bütün bunlara ne gerek vardı..