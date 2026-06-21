Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş - Son Dakika
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Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

21.06.2026 08:13
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Fethiye'de bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başlayan ve bir kişinin hayatını kaybettiği komşu kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı öncesi ve sonrasında yaşananlar yer alırken, hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan'ın cesedinin yanında bulunan kişilerin, "Size o kadar kapıyı yaptırın dedik. Kaç kere söyledik" sözleri dikkat çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başlayan tartışmanın cinayetle sonuçlandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, anne ve kızının yaralandığı olayın ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Çalışkan ile komşusu Osman Küçükgüzel arasında demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Küçükgüzel, av tüfeğiyle Çalışkan ve ailesine ateş açtı.

Saldırıda Ramazan Çalışkan hayatını kaybederken, eşi Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızları yaralandı.

CESEDİN BAŞINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, saldırı öncesi ve sonrasında yaşanan anlar yer aldı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan'ın yerde hareketsiz yattığı sırada çevrede bulunan bazı kişilerin tartışmaya ilişkin konuşmaya devam ettiği duyuldu.

Kameraya yansıyan görüntülerde, "Size o kadar kapıyı yaptırın dedik. Kaç kere söyledik" şeklindeki sözler dikkat çekti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından evine giderek saklandığı belirlenen Osman Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralanan Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızı E.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3. Sayfa, Fethiye, Bahçe, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kamuran Sertkaya Kamuran Sertkaya:
    Ben olsaydım ne yapardım, birini öldürmeye ne gerek var, giderdim o kapısı gıcır diyen adama derdim ki kardeşim ücreti neyse ben vereceğim ben yaptırabilir miyim size bir hediyem olsun der gider o kapıyı yaptırırdım... Olay bu kadar basit yani ne var bütün bunlara ne gerek vardı.. 0 0 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    bu ne biçim öfke arkadaş? gezegenimizin en güzel yerlerinden birinde yaşarken mutlu olmak yerine ruhunuz kin ve öfke dolmuş.insan bedeninde yaşayan tuhaf canlılarsınız bir isim bulamadım. 0 0 Yanıtla
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