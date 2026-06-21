Gümüşhane'de polis memuru kalp krizine yenik düştü - Son Dakika
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Gümüşhane'de polis memuru kalp krizine yenik düştü

Gümüşhane\'de polis memuru kalp krizine yenik düştü
21.06.2026 00:51
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Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 33 yaşındaki polis memuru Osman Özer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreninde hamile eşi Selda Özer gözyaşlarına boğulurken, acılı baba Ekrem Özer taziyeleri kabul etti. Özer'in naaşı dualar eşliğinde İstanbul'a gönderildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Osman Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç polis memuru için gece saatlerinde düzenlenen törende hamile eşi Selda Özer gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Osman Özer (33), önceki gece evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden polis memuru için Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Olgun Gülay Ek Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, il protokolü, mesai arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende hamile olduğu öğrenilen eşi Selda Özer gözyaşlarına hakim olamazken, oğlunu genç yaşta kaybeden acılı baba Ekrem Özer de taziyeleri kabul etti. Özer'in naaşı, edilen duaların ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de polis memuru kalp krizine yenik düştü - Son Dakika

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