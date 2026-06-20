Edinburgh'da müslümanları hedef alan saldırılarda 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edinburgh'da müslümanları hedef alan saldırılarda 5 kişi yaralandı

20.06.2026 23:56
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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da cuma gecesi meydana gelen ve Müslümanları hedef alan saldırılar kentte büyük tedirginliğe yol açtı. Farklı noktalarda gerçekleştirilen saldırılarda 5 kişi yaralanırken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında terör bağlantısı şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Yaşananların ardından kentteki Müslüman toplumu güvenlik endişelerini dile getirirken, polis bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da cuma akşamı meydana gelen ve terör bağlantısı şüphesiyle soruşturulan saldırılar kentte büyük endişeye yol açtı. Polis, farklı noktalarda gerçekleşen olaylarda beş kişinin yaralandığını, 36 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, saldırıların Müslümanları hedef almış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, soruşturmaya terörle mücadele ekipleri de dahil edildi.

SALDIRILAR CAMİ YAKININDA BAŞLADI

Polis ekipleri ilk ihbarı saat 20.50 sıralarında Edinburgh'un batısındaki Sighthill ve Broomhouse bölgesinden aldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yerel bir caminin yakınında iki kişi saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıların ardından kentin farklı noktalarından da yeni ihbarlar gelmeye başladı. Kısa süre içerisinde Telford Road ve Leith Walk bölgelerinde üç kişinin daha saldırıya uğradığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ FARKLI NOKTALARDA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üstsüz halde elinde pala ve bıçak bulunan bir kişinin kent genelinde çeşitli noktalarda kargaşaya neden olduğu görüldü.

Görüntülerde şüphelinin bir benzin istasyonunda maddi hasara yol açtığı, bir taksinin camlarını kırdığı ve bazı iş yerlerine zarar verdiği yer aldı. Leith Walk bölgesindeki bir pizzacının kapısına da saldırdığı görülen şahsın, daha sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlar kameralara yansıdı.

Edinburgh'da müslümanları hedef alan saldırılarda 5 kişi yaralandı

"ÜLKEYİ KORUYORUM" DİYE BAĞIRDI

Olay yerinde çekilen görüntülerde polis tarafından yere yatırılan şüphelinin küfürler savurduğu ve "Ülkeyi koruyorum" şeklinde bağırdığı görüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan 36 yaşındaki erkek şüpheli hakkında soruşturma sürerken, olayların arka planının ve motivasyonunun araştırıldığı bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ DEVREDE

İskoç polisi, olayların niteliği nedeniyle terörle mücadele birimlerinin de soruşturmaya dahil edildiğini açıkladı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Catriona Paton yaptığı açıklamada, yaşananları "şoke edici bir saldırı" olarak nitelendirerek, "İskoçya birlikte durduğunda en güçlü haline ulaşır. Burada ırkçılığa ya da inanca dayalı nefrete yer yok" ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN TOPLUMU TEDİRGİN

Müslüman toplulukları temsil eden kuruluşlar ise saldırıların ardından ciddi endişe duyduklarını açıkladı.

İskoç Camiler Birliği (SAM), yaralanan kişilerden ikisinin camide namaz kıldıktan sonra saldırıya uğradığını belirtti. Açıklamada son dönemde camilere ve Müslümanlara yönelik düşmanlık içeren olaylarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

İslamofobi ile mücadele eden kuruluşlardan MEND de yaralananların bir bölümünün Müslüman topluluğundan olduğunu duyurdu.

Britanya Müslüman Konseyi ise yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Müslümanların yaşananlar nedeniyle "haklı olarak tedirgin ve endişeli" olduğunu belirtti.

Edinburgh'da müslümanları hedef alan saldırılarda 5 kişi yaralandı

SİYASİLERDEN TEPKİ

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şüphelinin Müslüman karşıtı nefretle hareket etmiş göründüğünü söyledi.

Starmer, "Buna müsamaha göstermeyeceğim. Hukukun tüm gücüyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

İskoçya Başbakanı John Swinney de yaptığı açıklamada ülkede şiddete, ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe yer olmadığını belirterek saldırıları kınadı.

ŞEHİRDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Polis, olayların ardından Edinburgh genelinde güvenlik önlemlerini artırırken, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, halk için yeni bir tehdit bulunmadığını belirtse de kentteki Müslüman topluluklar arasında tedirginliğin devam ettiği ifade ediliyor.

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Son Dakika İngiltere Edinburgh'da müslümanları hedef alan saldırılarda 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edinburgh'da müslümanları hedef alan saldırılarda 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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