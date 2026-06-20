ABD Başkanı Donald Trump: 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı’ndan hiçbir geçiş ücreti alınmayacak

ABD ile İran arasında yeniden hareketlenen diplomasi trafiğinde iki taraftan da farklı yönde açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bölgede tansiyon yüksek seyrederken İran Devrim Muhafızları, ABD'nin taahhütlerini açıkça ihlal ettiğini öne sürerek Hürmüz Boğazı'nın tanker geçişlerine kapatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile varılan 60 günlük ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını söyledi. Trump, bu sürenin dolmasının ardından anlaşmanın tamamlanmaması halinde ise bu ücretlerin yalnızca ABD tarafından uygulanabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belirlenen sürenin ardından yaşanabilecek olası senaryolara değinen Trump, "60 günlük sürenin sona ermesinden sonra da anlaşmanın tamamlanmaması durumunda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve lehine, Orta Doğu ülkelerine 'Koruma' olarak sunulan hizmetler karşılığında geçmiş, şimdiki ve gelecekteki masrafların karşılanması amacıyla uygulananlar hariç olmak üzere geçiş ücreti alınmayacaktır" ifadelerini kullandı.