Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
20.06.2026 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında kapsamında yakalanan 8 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. ve şirket çalışanı M.C.H. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanmasına karar verildi.

SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de dün yakalanmıştı.

Seferihisar, Belediye, Gündem, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

00:12
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan
A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
23:51
Aziz Yıldırım’ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 01:01:48. #7.12#
SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.