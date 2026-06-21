Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış - Son Dakika
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Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Fatih Terim\'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
21.06.2026 13:43
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Fatih Terim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşanan "hesap verme" tartışmasının ardından merakla beklenen açıklamasını yaptı. Terim, "Oluşan beklentinin farkındayım. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 değil, yüzde 100 doğru anlamış. 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim, çok şükür tam da merkezindeyim" ifadelerini kullanarak Türk futbolunun sorunlarına odaklanılması gerektiğini söyledi.

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 2-0 yenilen A Milli Takım, turnuvaya grup aşamasında veda etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim, kendi YouTube kanalında hem milli takımın performansını değerlendirdi hem de son günlerde gündemde olan açıklamalarıyla ilgili konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine yönelik sözlerinin ardından nasıl bir yanıt vereceği merak edilen Terim, polemiğe girmek istemediğini belirterek Türk futbolunun sorunlarına odaklanılması gerektiğini söyledi.

"55-56 SENEDİR TÜRK FUTBOLUNUN TAM MERKEZİNDEYİM"

Fatih Terim açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 değil, yüzde 100 doğru anlamış. 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim, çok şükür tam da merkezindeyim. Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz.

Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, buralarda zaman kaybetmeyelim. Rica ediyorum, buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün; daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Buralarda kalmayalım, geçelim buraları."

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Fatih Terim, daha önce A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede taraftarlara çağrıda bulunmuştu.

Terim, "Halkımızdan ricam; hesap her zaman sorulur ama turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Terim'e sert bir yanıt vermişti.

HACIOSMANOĞLU: KİMDEN HESAP SORACAKSIN?

İbrahim Hacıosmanoğlu, Terim'in açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı: "Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."

Paraguay yenilgisinin ardından konuşan Terim ise doğrudan bir polemiğe girmek yerine, Türk futbolunun geleceği ve yapısal sorunlarının tartışılması gerektiğini vurguladı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası, Fatih Terim, Paraguay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Bayrak Emre Bayrak:
    sen şu fon meselesini bı anlat önce tüm ulus anlasın ... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış - Son Dakika
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