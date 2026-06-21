Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Kılıçdaroğlu\'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder\'in kızını küplere bindirdi
21.06.2026 15:01
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına verdiği "evet" oyundan pişman olmadığını söylemesi yeni bir tartışma başlattı. Hayatını kaybeden siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından cezaevine girdiğini hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi ve "İyi hatırlanmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin geçmişte verdiği "evet" oyundan pişman olmadığını söylemesi siyasette yeni bir tartışma yarattı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından çok sayıda eleştiri gelirken, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir de sert ifadeler kullandı.

"BABAM 60 YAŞINDA TUTSAK EDİLDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kandemir, babasının dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından cezaevine gönderildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim babam, sizin doğru bulduğunuz dokunulmazlığın kaldırılması sonucu, görev gereği kürsü dışında okuduğu bir mektup nedeniyle 60 yaşında tutsak edildi."

Babasının geçmişte ağır işkenceler gördüğünü ve cezaevi sürecinde sağlık sorunları yaşadığını belirten Kandemir, bu sürecin sonunda hayatını kaybettiğini ifade etti.

"İYİ HATIRLANMAYACAKSINIZ"

Kandemir açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ile terör kavramlarını yan yana kullanmasına da tepki gösterdi. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezaevine giren kişilerin yaşadığı mağduriyetleri hatırlatan Kandemir, "Dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne kadar tutsak edilmiş, çocuklarının büyüdüğünü görememiş, yakınlarının cenazesine katılamamış insanların ahı üzerinizdedir. İyi hatırlanmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA DOKUNULMAZLIK OYLAMASI VAR

Tartışmanın merkezinde, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin geçmişte TBMM'de yapılan oylama yer alıyor. Kılıçdaroğlu, söz konusu süreçte verilen desteğin arkasında durduğunu belirtirken, açıklamaları özellikle DEM Parti çevrelerinden ve bazı muhalif isimlerden tepki çekti.

Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi - Son Dakika
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