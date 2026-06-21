Elazığ\'da Nesli Tükenen Oklu Kirpi Görüntülendi

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede bulunan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Keban ilçesi Dumbo yolunda bir vatandaş tarafından görüntülendi. Toprak yolda görüntülenen oklu kirpi daha sonra gözden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ELAZIĞ