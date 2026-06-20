Edirne\'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne gişelerine yaklaşık 3 kilometre kala yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne gişeleri mevkiine yaklaşık 3 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Kalaycı idaresindeki 34 HCK 443 plakalı otomobil, yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarında duran M.Y. yönetimindeki 22 ADA 190 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Erol Kalaycı'ya sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken tır sürücüsü M.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE