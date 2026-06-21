Erdoğan'a gençlerden Babalar Günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'a gençlerden Babalar Günü sürprizi

Erdoğan\'a gençlerden Babalar Günü sürprizi
21.06.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yılı etkinliği sonrası gençlerle bir araya geldi. Babalar Günü vesilesiyle kendisine, 'İyi ki Erdoğan var' ve 'Baba bir geceni de bize ayır' ifadelerinin yer aldığı özel bir tablo hediye edildi. Tablodaki 'Baba bir geceni de bize ayır' sözü, Erdoğan'ın eşi ve çocuklarıyla ilgili anlattığı bir hatıraya atıfta bulunurken, duygusal anlar yaşandı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program çıkışında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in, alanda bekleyen gençleri işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini iletmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin yanına geçti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak hazırlanan özel tabloyu takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

Tabloda yer alan "Baba bir geceni de bize ayır" cümlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir hatıraya gönderme yaptı. Erdoğan, bir röportajında yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını ifade etmişti.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü, Hediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdoğan'a gençlerden Babalar Günü sürprizi - Son Dakika

Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:44:52. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'a gençlerden Babalar Günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.