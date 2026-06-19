Sami Yusuf'un Konserleri Ertelendi

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un gelecek hafta İstanbul ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan konserleri ertelendi.

Sanatçının ve Anadolu PSM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamaya göre, "Live in Türkiye" konseriyle sanatçı, eylül ayında İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Açıklamada Yusuf, "Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan yaklaşan konserleri, ne yazık ki aşılması mümkün olmayan beklenmedik lojistik zorluklar nedeniyle yeniden planlamak zorunda kaldığımızı büyük bir üzüntüyle paylaşmak isteriz. Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarım benim için çok değerli. Bu nedenle yeni tarihleri belirleyebilmek için büyük bir özen ve çaba gösterdik." ifadelerini kullandı.

Yeni konserlerinin 23-24 Eylül'de Congresium Ankara'da, 27-28 Eylül'de de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Yusuf, şunları kaydetti:

"Bunun birçoğunuz için rahatsızlık yaratabileceğini biliyorum. Bu tür kararları almak inanılmaz derecede zor ve üzücü ancak sizlere mümkün olan en iyi deneyimi sunabilmek adına bu değişiklik gerekliydi. Türk topraklarında, İpek Yolu'nun görkemli kültürlerini kutlayan dört özel ve samimi konseri sizlerle buluşturma onuruna hala sahip olduğum için çok mutluyum. Devam eden sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim."

Açıklamaya göre haziran ayındaki konserler için satın alınan biletler, yeni konser tarihleri için geçerliliğini koruyacak.

Bilet değişim ve iade işlemleri ise 22 Haziran'da başlayacak.