Dünya Kupası\'nda turşu suyu mucizesi

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbol tarihine geçecek sıra dışı bir sağlık müdahalesi yaşandı. ABD ile Avustralya arasında oynanan kritik mücadelenin son anlarında kramp geçiren Alman hakem Felix Zwayer, yardımına koşan ekibinin getirdiği turşu suyunu içerek maça devam etti.

MAÇ SIRASINDA BACAĞINA KRAMP GİRDİ

Mücadelenin temposunun tavan yaptığı dakikalarda aniden acı içinde yerde kalan deneyimli hakem Felix Zwayer, bacağına giren şiddetli kramp nedeniyle oyunu durdurmak zorunda kaldı. Herkes sağlık ekiplerinin klasik sprey veya masaj müdahalesini beklerken, saha kenarında eşine az rastlanır bir hareketlilik yaşandı.

TURŞU SUYU İLE KENDİNE GELDİ

Zwayer’in yardımına ilk olarak yardımcı hakem koştu. Yedek kulübesine doğru hızla yönelen yardımcı hakem, sağlık heyetinden aldığı özel bir karışımı sahaya getirdi. Bu karışımın, son dönemde spor dünyasında kulaktan kulağa yayılan turşu suyu olduğu anlaşıldı. Alman hakem, saha ortasında kendisine uzatılan turşu suyundan birkaç yudum aldıktan kısa bir süre sonra ayağa kalktı. Kramptan eser kalmadığını belirten Zwayer, düdüğünü tekrar ağzına götürerek karşılaşmayı kaldığı yerden başarıyla yönetmeye devam etti.

SIRRI NE? NASIL BU KADAR HIZLI ETKİ EDİYOR?

Peki sporcuların ve artık hakemlerin de gizli silahı haline gelen turşu suyu kas kramplarını nasıl bu kadar çabuk çözüyor? Uzmanlar, turşu suyunun barındırdığı yoğun su, tuzlu çözelti (sodyum) ve sirke (asetik asit) kombinasyonunun mucizevi bir etkisi olduğunu belirtiyor. Geleneksel inanışın aksine, turşu suyu vücuttaki eksik mineralleri tamamlamaktan ziyade, ağız ve boğazın arkasındaki sinir reseptörlerini uyararak etki gösteriyor. Sirkenin tetiklediği bu nörolojik refleks, beynin kaslara gönderdiği "kramp" sinyalini anında bloke ediyor ve kasların gevşemesini sağlıyor.