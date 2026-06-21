İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı - Son Dakika
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İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran\'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası\'ndan ham petrol ihracatı başladı
21.06.2026 07:25
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İran, ABD ile gerilimin azalması ve abluka uygulamasının kaldırılmasının ardından yaklaşık altı haftalık aradan sonra Harg Adası üzerinden ham petrol ihracatına yeniden başladı. Tahran yönetimi, beklemede tuttuğu tankerlerle yaklaşık 20 milyon varil petrol sevk ederken, Harg Adası açıklarında demirleyen en az 20 tanker de ihracatın daha da artabileceğine işaret ediyor. Gelişmenin küresel petrol arzı ve enerji piyasaları üzerinde etkili olması bekleniyor.

İran, ABD ile yaşanan gerilimin azalmasının ardından ham petrol ihracatını yeniden hızlandırdı. Bloomberg'in haberine göre, ülkenin en önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Harg Adası Terminali'nden yaklaşık altı haftalık aradan sonra yeniden yükleme faaliyetleri başladı.

ABD Donanması'nın İran limanlarına yönelik abluka uygulamasını kaldırmasının ardından harekete geçen Tahran yönetimi, küresel enerji piyasalarındaki yerini yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, İran'ın ihracata dönüşünün özellikle Asya pazarındaki petrol arzını artırabileceğine dikkat çekiyor.

20 MİLYON VARİLLİK SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bloomberg'in aktardığı verilere göre İran, güvenlik riskleri nedeniyle daha önce Çabahar Limanı yakınlarında bekletilen tankerleri devreye sokarak yaklaşık 20 milyon varil ham petrolün sevkiyatını gerçekleştirdi.

Bölgedeki bazı uluslararası nakliye şirketlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda çekincelerini sürdürdüğü belirtilirken, İran'ın alternatif lojistik planlarıyla ihracatı yeniden canlandırdığı ifade edildi.

Enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir güzergâh olarak öne çıkıyor.

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

HARG ADASI AÇIĞINDA EN AZ 20 TANKER BEKLİYOR

Uydu görüntüleri ve denizcilik verilerine dayandırılan bilgilere göre, farklı büyüklüklerde en az 20 tanker Harg Adası'nın doğusunda demirlemiş durumda bulunuyor.

Bu durum, İran'ın ihraç edilmeyi bekleyen önemli miktarda ham petrol stokuna sahip olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, tanker yoğunluğunun önümüzdeki günlerde ihracat hacminde yeni bir artış yaşanabileceğinin sinyali olarak değerlendiriyor.

PETROL PİYASALARINDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

İran'ın ihracata dönüşü, küresel petrol arzına ilişkin beklentileri de yeniden şekillendiriyor. Özellikle OPEC+ ülkelerinin üretim politikalarının yakından izlendiği dönemde İran kaynaklı ek arzın fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Enerji analistleri, Tahran yönetiminin mevcut diplomatik ortamın sürmesi halinde ihracat kapasitesini daha da artırabileceğini ve bunun küresel enerji piyasalarında yeni bir denge oluşturabileceğini belirtiyor.

HARG ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

Harg Adası, İran'ın petrol ihracatının kalbi olarak görülüyor. Basra Körfezi'nde yer alan ada, ülkenin en büyük ham petrol yükleme terminaline ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı bu noktadan gerçekleştiriliyor. Derin su limanı sayesinde süper tankerlerin yanaşabildiği ada, İran'ın kara ve deniz petrol sahalarından gelen ham petrolün dünyaya açıldığı en kritik enerji merkezi konumunda bulunuyor. Bu nedenle Harg Adası'nda yaşanabilecek herhangi bir aksama, yalnızca İran ekonomisini değil küresel petrol piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek önemde değerlendiriliyor.

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Son Dakika Dünya İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı - Son Dakika

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