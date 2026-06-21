Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı - Son Dakika
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Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı

Singo sakatlandı, Almanya 90+4\'te kazandı
21.06.2026 01:05
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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya, Fildişi Sahili'ni 90+4'te attığı golle 2-1 mağlup etti. Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo, sakatlık yaşamasının ardından maça devam edemedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Toronto'daki BMO Field'da oynanan mücadeleyi Almanya, 2-1 kazandı.

PANZERLER GERİDEN GELDİ

Fildişi Sahili, 30. dakikada Kessie'nin attığı golle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Almanya, 68. dakikada Deniz Undav ile skora denge getirdi. Maçta son sözü de Almanya söyledi. Oyuna sonradan giren Deniz Undav, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı

SINGO DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin son anlarında sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo, 82. dakikada yerini Doue'ye bıraktı. Singo'nun bu anlarda oldukça üzgün olduğu görüldü. 

ALMANYA GRUPTAN ÇIKTI 

Bu sonuçla birlikte Almanya, puanını 6'ya yükselterek bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı. Almanya, grubun son haftasında Ekvador ile karşılaşacak. Fildişi Sahili ise Curaçao'nun rakibi olacak.

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Son Dakika Dünya Kupası Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Volkan Ataş Volkan Ataş:
    Kürt undav helal olsun 0 0 Yanıtla
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