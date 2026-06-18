Seferihisar'da Rüşvet Soruşturması: Başkanın Eşi Gözaltında - Son Dakika
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Seferihisar'da Rüşvet Soruşturması: Başkanın Eşi Gözaltında

18.06.2026 23:36
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Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında, Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi de gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen, Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da yakalandı.

Günay'ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturma kapsamında dün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. ile şirket çalışanı M.C.H. gözaltına alınmış, zanlılara ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu çeşitli belgelere incelenmek üzere el konulmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Rüşvet Soruşturması: Başkanın Eşi Gözaltında - Son Dakika

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