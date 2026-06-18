Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu - Son Dakika
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Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo\'yu topa tuttu
18.06.2026 23:29
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz forması giyen Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo karşılaşmasında bekleneni veremedi. İlk maçında puan kaybı yaşayan Portekiz'de yaşananların ardından efsane futbolcu Thierry Henry, Ronaldo'yu topa tuttu.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'na mutlak galibiyet parolasıyla adım atan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle hayal kırıklığı yarattı. Beklentilerin altında kalan Portekiz'de yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sergilediği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. 

SAHADA HAYALET GİBİYDİ

90 dakika boyunca sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu, rakip kaleye gönderdiği 3 şutta da çerçeveyi bulamayarak isabetsiz bir maç çıkardı. Takımının en az topla buluşan isimlerinden biri olan tecrübeli forvet, mücadeleyi yalnızca 25 pas isabetiyle tamamladı.

Söyledikleri çok acımasız! <a class='keyword-sd' href='/thierry-henry/' title='Thierry Henry'>Thierry Henry</a>, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

TAKIM ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

Üstelik Ronaldo'nun gerginliği sadece oyununa değil, takım içine de yansıdı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin attığı golden sonra oldukça sinirlenen yıldız oyuncunun, kaleci Diogo Costa ile saha içinde sert bir tartışma yaşadığı ve bu gerginliğin devre arasında soyunma odası tüneline de taşındığı öğrenildi.

Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

GOL HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Portekiz formasıyla çıktığı son 10 müsabakada ağları sarsamayan Ronaldo, bu maçta da suskunluğunu bozamadı. Formsuzluğuna rağmen oyundan alınmaması ise teknik direktör Roberto Martinez’e yönelik eleştirileri alevlendirdi. Eski futbolcu Chris Sutton, Martinez’in Ronaldo’yu kulübeye çekmek konusunda korkak davrandığını ve bu çekingenliğin Portekiz’in oyununu baltaladığını dile getirdi.

Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

HENRY, RONALDO'YU YERDEN YERE VURDU

Ronaldo’ya en ağır eleştirilerden biri ise Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry’den geldi. Henry, müsabakadaki bir pozisyon üzerinden Ronaldo'nun takım oyununa zarar verdiğini savundu ve "Eğer altı pasın içine girseydi, defans oyuncusu onu takip etmek zorunda kalacaktı ve Fernandes için kolay bir gol olacaktı. Gol atmak istediği için pasın yoluna giriyor. Benim düşüncem şu: Gol atması gereken takım, sen değil."  dedi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu - Son Dakika

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