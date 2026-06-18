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Define Ararken Öldüler

Define Ararken Öldüler
18.06.2026 23:52
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Konya'da define ararken kaçak kazı yapan 2 kişi, açtıkları kuyuda hayatını kaybetti.

Konya'da define aramak kaçak kazı yapan 2 kişi açtıkları kuyuda hayatını kaybetti.

Olay, merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi Mordor kalesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, define aramak için izinsiz kazı yapan Hilmi Konukcu (36) ve Ali Çelikbaş (50) açtıkları kuyuda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmada Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş'ın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş'ın kesin ölüm nedenleri otopsi sonucu netleşecek.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Konya, Olay, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define Ararken Öldüler - Son Dakika

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