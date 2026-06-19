İran harekete geçti! FIFA\'ya şikayette bulunacaklar

İran Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımlarına uygulanan seyahat ve hazırlık kısıtlamaları nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

İRAN'DAN TEPKİ

G Grubu'nda mücadele eden İran, 21 Haziran Pazar günü Belçika ile oynayacağı maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles'a gelmesine izin verildiği için tepkili.

''FIFA'YA ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ''

Gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'ın, ertesi sabah yenilenme antrenmanı yaptıktan sonra kamp kurduğu Meksika'nın Tijuana kentine dönme talebi reddedildi. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bu tür kısıtlamaların, turnuvaya katılan tüm takımlara eşit koşullar sağlanması ilkesiyle bağdaşmadığına inanıyoruz. Bu uygulamalar, takımların hazırlık süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Federasyon olarak memnuniyetsizliğimizi resmi olarak iletecek ve uygun kanallar aracılığıyla FIFA'ya şikayette bulunacağız. Tüm bu sınırlamalara rağmen milli takımımız hazırlıklarına devam edecek ve Belçika maçına odaklanacaktır."

''EN ÇOK BASKI GÖREN, EN MAZLUM TAKIMDIR''

Teknik Direktör Amir Ghalenoei, Yeni Zelanda maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Derhal ayrılmamız gerektiğini söylediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi neden geri gönderdiklerini bilmiyoruz. Çok tuhaf görünüyor. Sanki planlamamızı bizim yerimize başkaları yapıyor gibi. Takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en çok baskı gören, en mazlum takımdır."