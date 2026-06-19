İki porsiyon et dönere servet ödedi - Son Dakika
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İki porsiyon et dönere servet ödedi

19.06.2026 19:34
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İstanbul'da iki porsiyon et döner, iki içecek, bir pilav, bir tane de salataya 3 bin 440 lira ödeyen adam isyan etti. Porsiyonların çok küçük olduğu görülürken, o anları kaydeden vatandaş, "Kimsenin vicdanı kalmamış. Restoranlar çıldırmış durumda" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul’da bir restorana giden vatandaş, iki porsiyon et döner, iki içecek, bir pilav ve bir salata için gelen 3 bin 440 liralık hesaba isyan etti. Ödediği fahiş fiyata rağmen porsiyonların çok küçük olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"KİMSENİN VİCDANI KALMAMIŞ"

Hesap karşısında şoke olan vatandaş, "Kimsenin vicdanı kalmamış. Restoranlar çıldırmış durumda" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran video, sosyal medya kullanıcıları arasında da dışarıda yemek yemenin ulaştığı boyutlar ve kontrolsüz fiyat artışları hakkında yeni bir tartışma başlattı.

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki porsiyon et dönere servet ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Attila çetin Attila çetin:
    oturunca fiyat sorun pahalıysa yemeyin bir daha o adamda satamaz 0 0 Yanıtla
  • ÖMER YÜKSEL ÖMER YÜKSEL:
    Konya Yunak ilçesinde Cefa-Kantin işletmecisiyiz. Yunak Devlet Hastanesi karşısında acil kantin cafe olarak hizmet sunmaktayız. en pahalı menü grubumuz: yarım ekmek köfte(porsiyon) veya bazlama kavurma(sebzeli) tost ile patates kızartması, turşu menümüz sadece 250tl, ayran 20 tl, su 10tl vs. ayrıca parası olmayan yolda kalmış veya ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz ikramlarda bulunuyoruz. rabbimiz bereket veriyor ve ikram ettikçe mutlu oluyoruz... lütfen yiyecek fiyatlarını kontrol ediniz. 0 0 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Senin verdiğin kira ile çalıştırdığın işçi sayısı aynımı. Ayrıca 800 lira kira öderken 20 bin lira kira ödettiren ev sahiplerine yada yapılan işyeri, konut kira artışlarına dur demeyenlere sitem etmemiş kimse herkes algı peşinde, Makarna beyne zararlı IQ seviyesini yükseltmiyor. Bir türlü kurtulamadınız. 0 0
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