Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık - Son Dakika
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Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış Alper\'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
20.06.2026 17:11
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A Milli Futbol Takımımız, ABD maçına çıkmadan 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Maç sonu stadyumdaki taraftarlar futbolcular tepki gösterirken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken hamle geldi.

24 yıllık aranın ardından büyük umutlarla Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nın turnuva macerası, D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olmasıyla birlikte erken ve üzücü bir şekilde noktalandı. 

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Grubun son maçları oynanmadan turnuvaya veda etmek zorunda kalan ay-yıldızlı ekibe, stadyumu dolduran Türk taraftarlar ıslıklarla ve protestolarla tepki gösterdi. Maç esnasında ve sonrasında yaşanan bu gergin anlar, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın hareketleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan maddesi haline geldi.

BARIŞ'TAN PROTESTOLARA ALKIŞLI KARŞILIK

Karşılaşma boyunca tribünlerden yükselen yoğun ıslık ve protestolara karşı Barış Alper Yılmaz’ın sergilediği tutum herkesi şaşırttı. Yıldız futbolcu, kendilerini protesto eden taraftarlara doğru dönüp uzun süre boyunca alkış tutarak karşılık verdi. Barış Alper’in bu tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

KEREM DE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Öte yandan saha içinde gergin anlar yaşayan bir diğer isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Mücadelenin henüz ilk yarısında, 39. dakikada gelişen bir pozisyon sonrası sakatlık yaşayan ve tedavi için saha kenarına gelen Kerem, tribünlerin hedefi oldu. Kendisine yönelik yükselen sert eleştiri ve tepkilere daha fazla sessiz kalamayan milli oyuncu, maçın stresiyle birlikte adeta küplere bindi. Kendisine seslenen Türk taraftarlara dönerek sert el hareketleriyle tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun o anları, yayıncı kuruluşun kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunus Murtezaoğlu Yunus Murtezaoğlu:
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