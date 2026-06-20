Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike - Son Dakika
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Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike

20.06.2026 14:26
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Altın fiyatları, Orta Doğu'daki kritik jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırım döngüsüne girebileceği beklentileriyle yeni haftaya baskı altında giriyor. Küresel finans devleri peş peşe altın tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, uzmanlar enflasyon endişelerinin güvenli limanlar üzerindeki etkisini tartışıyor.

Haftayı sert düşüşlerle kapatan altın yatırımcılarının gündeminde, Orta Doğu’da kalıcı barış müzakerelerinin ertelenmesi ve Fed'in şahin politikaları yer alıyor. Cuma günü kapanışta ons altın yüzde 1,2 değer kaybederek 4155 dolara gerilerken, yurt içinde gram altın haftayı 6205 TL seviyesinden tamamladı. Altındaki erimeye paralel olarak gümüş yüzde 1,2 kayıpla 64,90 dolara çekilirken, platin ve paladyum da benzer şekilde değer kaybetti.

ORTA DOĞU'DA MÜZAKERELER ERTELENDİ, ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Piyasalardaki risk iştahını kaçıran ilk gelişme jeopolitik tarafta yaşandı. ABD ile İran arasında kalıcı anlaşma ve Tahran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen kritik görüşmeler, Güney Lübnan’da çatışmaların yeniden şiddetlenmesi nedeniyle ertelendi. Bu erteleme, bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar için olumsuz bir sinyal olarak değerlendirildi.

Diğer yandan, hafta içi imzalanan geçici anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı’nda bekleyen petrol yüklü gemiler çıkış yapmaya başlasa da Cuma günü trafiğin yeniden azaldığı gözlendi. İran'ın boğazdan geçen gemilerin kendi iznine tabi olduğunu açıklaması tansiyonu yükseltti. Analistler, petrol ve LNG akışının normale dönmesinin aylar sürebileceğini, bunun da küresel enflasyon endişelerini canlı tuttuğunu belirtiyor.

FED'İN YENİ BAŞKANI WARSH’TAN "ŞAHİN" BAŞLANGIÇ

Altın üzerindeki en büyük baskı unsurlarından biri de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) direksiyonuna yeni geçen Kevin Warsh oldu. Göreve başlayan Fed Başkanı Warsh’ın enflasyona karşı takındığı "şahin" tutum, faiz getirişi olmayan altını zayıflattı. Piyasalar, olası faiz artışlarının altın gibi varlıklar için olumsuz etkiler doğurabileceğini fiyatlamaya başladı.

Bloomberg News'e konuşan altın uzmanları, Fed'in olası bir ilk faiz artışı öncesinde altının tarihsel olarak zayıf performans gösterdiğini belirtirken; yeni bir faiz döngüsünün başlayıp başlamayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü, aksi bir durumda altının yeniden değer kazanabileceğini vurguladı.

DEV BANKALAR ALTIN TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Fed'in "yüksek faiz" patikasına geri dönebileceği ihtimali, küresel finans devlerini altın tahminlerini hızla güncellemeye zorladı:

  • Goldman Sachs: Fed'in faiz artırım ihtimalini ve şahin duruşunu raporuna en net yansıtan banka oldu. Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini 5.400 dolardan 4.900 dolara çekti.
  • J.P. Morgan: Haziran ayı başında yayınladığı raporda, yıl sonu ortalama ons altın beklentisini 5.708 dolardan 5.243 dolara indirdi. J.P. Morgan Emtia Araştırma Grubu Başkanı Greg Shearer, piyasalardaki en büyük düşüş (ayı) riskinin Fed'in faiz artırım döngüsüne girmesi olduğunu, büyüme güçlü kalırken enflasyonun yükselmesi halinde Fed'in faiz artırmak zorunda kalacağını vurguladı.
  • UBS: İsviçreli banka ise ABD tahvil getirilerindeki inatçı yükseklik nedeniyle daha önce adım atarak yıl sonu ons altın tahminini 5.900 dolardan 5.500 dolara revize etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    islam Memiş ne diyor bu işe 0 0 Yanıtla
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