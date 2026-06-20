İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Çatalca ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Ormanlı Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşların dikkati, önemli bir güvenlik tehdidini ortaya çıkardı. Sahile vuran yabancı bir cismi fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede alarm durumuna geçildi.

SAHİL GÜVENLİK BÖLGEYİ GİRİŞE KAPATTI

İhbar üzerine olay yerine hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen cismin çevresinde derhal geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olası bir patlama riskine karşı sahil şeridi tamamen boşaltılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ İZLERİ

Uzman ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, söz konusu cismin askeri bir mühimmat olduğu belirlendi. Yetkililer, bu tehlikeli maddenin devam eden Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı olarak Karadeniz'e düştüğünü ve deniz akıntılarıyla kilometrelerce sürüklenerek İstanbul kıyılarına kadar ulaştığını değerlendiriyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu mühimmat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak incelenmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı. Bulunan askeri malzemenin tam türü, tahrip gücü ve menşei ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlatılırken, sahil şeridindeki güvenlik devriyelerinin artırıldığı öğrenildi.