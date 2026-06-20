İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

20.06.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Ormanlı Plajı'nda vatandaşlar tarafından askeri mühimmat bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'den akıntıyla sürüklendiği değerlendirilen patlayıcı madde, Sahil Güvenlik ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında muhafaza altına alındı.

İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Çatalca ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Ormanlı Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşların dikkati, önemli bir güvenlik tehdidini ortaya çıkardı. Sahile vuran yabancı bir cismi fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede alarm durumuna geçildi.

SAHİL GÜVENLİK BÖLGEYİ GİRİŞE KAPATTI

İhbar üzerine olay yerine hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen cismin çevresinde derhal geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olası bir patlama riskine karşı sahil şeridi tamamen boşaltılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ İZLERİ

Uzman ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, söz konusu cismin askeri bir mühimmat olduğu belirlendi. Yetkililer, bu tehlikeli maddenin devam eden Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı olarak Karadeniz'e düştüğünü ve deniz akıntılarıyla kilometrelerce sürüklenerek İstanbul kıyılarına kadar ulaştığını değerlendiriyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu mühimmat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak incelenmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı. Bulunan askeri malzemenin tam türü, tahrip gücü ve menşei ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlatılırken, sahil şeridindeki güvenlik devriyelerinin artırıldığı öğrenildi.

İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Karadeniz, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Ormanlı, Çatalca, Rusya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • E. Şimşek E. Şimşek:
    Adamlar füzenin yanında çay içiyor ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Çekmeköy’de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Trump “bana yalvardı“ demişti Meloni ateş püskürdü Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Beyoğlu’nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha Temsilcisi İstanbul’a geldi Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bir kadını öldürüp canına kıydı Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı
3 yıldır böylesi görülmedi Konut satışlarında sert düşüş 3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri

14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
14:33
Uğurcan Çakır’ın zor anları Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:54
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 15:07:17. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.