Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik - Son Dakika
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Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik

Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik
20.06.2026 14:11
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Kahramanmaraş'ta 10 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen Sultan ve Şeref Kazcı çifti, tüp bebek tedavisinin ilk denemesinde üçüz bebek sahibi oldu. Büyük mutluluk yaşayan çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk çağrısına da göndermede bulunarak, "Allah bize bir değil üç evlat nasip etti" dedi.

Kahramanmaraş'ta çocuk sahibi olabilmek için yıllarca farklı sağlık merkezlerinde tedavi gören Sultan ve Şeref Kazcı çifti üçüz bebek sahibi oldu. 

"BİZ ALLAH'TAN BİR TANE İSTEDİK, ÜÇ TANE OLDU"

30 yaşındaki Sultan Kazcı, yıllardır çocuk sahibi olabilmek için mücadele ettiklerini belirterek, "Biz Allah'tan bir tane istiyorduk, üç tane oldu. Farklı hastanelere gittik, çeşitli doktorlara göründük. Son olarak Ferah hocamızla görüştük ve tüp bebek tedavisine başladık. Hastanemizden ve doktorumuzdan çok memnunuz" dedi.

Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik

"ONLARA EN İYİ ŞEKİLDE BAKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

10 yıl sonra baba olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu ifade eden Şeref Kazcı ise, "Rabbim bize üç evladı birden nasip etti. Belki üç çocukla birlikte süreç biraz zor olacak ama elimizden geldiğince onlara en iyi şekilde bakmaya çalışacağız. Çocuklarımızın isimlerini Mustafa Ali, Uras Pekir ve Ayşe Hüma koyduk. Cumhurbaşkanımızın nüfus artışı yönündeki çağrısına da bir anlamda karşılık vermiş olduk. Rabbime şükrediyoruz. İnşallah vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetişecekler" diye konuştu.

"İKİ EMBRİYO TRANSFER EDİLDİ, GEBELİK ÜÇÜZ GELİŞTİ"

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Ferah Kazancı, çiftin yaklaşık 10 yıldır çocuk özlemi çektiğini belirterek, "Hastalarımız bize çocuk sahibi olma isteğiyle başvurdu. Daha önce çeşitli merkezlerde tedavi görmüşlerdi. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra tüp bebek tedavisine başladık. İlk denememizde gebelik elde ettik. Normalde iki embriyo transfer etmiştik ancak embriyolardan birinin kendi içinde bölünmesi sonucu üçüz gebelik oluştu" dedi.

Gebeliğin yakından takip edildiğini ifade eden Kazancı, "Bu süreçte halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilinen tablo gelişti. Hastamızda protein kaçağı ve bazı enzim değerlerinde yükselmeler meydana geldi. Ancak gerekli tedbirleri aldık, bebeklerin akciğer gelişimleri için tedaviler uyguladık. Gebelik 33 hafta 5 güne ulaştığında doğumu gerçekleştirdik. Üçüz gebelikler açısından bu oldukça iyi bir süreydi. Çok şükür anne ve bebekler sağlıklı şekilde birbirlerine kavuştu" ifadelerini kullandı.

Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik

"TÜP BEBEK BİRÇOK FARKLI NEDENLE UYGULANABİLİYOR"

Tüp bebek tedavisinin yalnızca kadın kaynaklı sorunlarda değil, erkek faktörüne bağlı durumlarda da uygulanabildiğini belirten Kazancı, "Sperm sayısının düşük olması, tüplerde tıkanıklık bulunması, yumurtlama problemleri ya da nedeni açıklanamayan kısırlık vakalarında çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor. Öncelikle ilaç tedavileri ve aşılama yöntemleri değerlendiriliyor. Bu yöntemlerden sonuç alınamazsa tüp bebek tedavisine başvuruluyor. Süreç sabır ve uyum gerektiriyor. Ayrıca kanser tedavisi gören kadın ve erkek hastalarda yumurta ve sperm dondurma işlemleri yaparak ileride çocuk sahibi olmalarına da imkan sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Güncel, Sağlık, Çocuk, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik - Son Dakika

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