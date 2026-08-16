Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı - Son Dakika
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Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı

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Sparta Prag'ın ezeli rakibi Slavia Prag'ın altyapısından yetişen Matej Jurasek'i kadrosuna katması büyük gerilime neden oldu. FK Teplice maçında kendi taraftarlarının protesto ettiği 22 yaşındaki futbolcuyu savunan teknik direktör Brian Priske, karşılaşmanın ardından tribünlerin önüne giderek taraftarlarla sert bir tartışma yaşadı.

Futbola Sparta Prag'ın ezeli rakibi Slavia Prag'da başlayan ve burada gösterdiği performansla dikkat çeken Matej Jurasek'in Sparta Prag'a transferi krize dönüştü.

22 yaşındaki Çek kanat oyuncusu, Slavia Prag forması giydiği dönemde Sparta Prag'a yönelik alaycı ve sert ifadeler kullanmıştı. Bu sözler nedeniyle Jurasek'in transferi Sparta Prag taraftarlarının tepkisini çekti. Ocak 2025'te İngiltere ekibi Norwich City'ye transfer olan ancak burada istediği süreyi bulamayan Jurasek, daha sonra Sparta Prag'a kiralandı. Genç oyuncunun transferi, Sparta Prag'ın "Kotel" olarak bilinen taraftar grubu tarafından tepkiyle karşılandı.

SAHAYA ÇIKTIĞI ANDA PROTESTO BAŞLADI

Gerilim, Sparta Prag'ın FK Teplice'yi 4-1 mağlup ettiği lig karşılaşmasında daha da arttı. Jurasek, maç öncesinde ısınmaya çıktığı andan itibaren kendi taraftarlarının protestosuyla karşılaştı. Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna dahil olan genç futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca ıslık ve protestoların hedefi oldu.

TEKNİK DİREKTÖR TRİBÜNLERLE TARTIŞTI

Asıl gerilim ise karşılaşmanın sona ermesinin ardından yaşandı. Takım galibiyeti kutlamak için tribünlere yöneldiği sırada taraftar grubunun Jurasek'i öne çağırması üzerine teknik direktör Brian Priske devreye girdi. Priske, doğrudan tribünlerin önüne giderek taraftarlarla sert bir sözlü tartışma yaşadı. Tecrübeli teknik adam, oyuncusunu koruyarak taraftarlardan Jurasek'i kabullenmelerini istedi.

JURASEK TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Takımın tecrübeli futbolcuları da teknik direktörleri ve takım arkadaşlarına destek verdi. Yaşananların ardından tribünlerin önüne giden Matej Jurasek, Slavia Prag döneminde Sparta Prag hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Sparta Prag, Slavia Prag, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı - Son Dakika
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