Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor

Galatasaray\'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Nico Cassaretto'nun haberine göre Uruguaylı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırmak ve sözleşmesini feshetmek istiyor. Torreira'nın ayrılık sonrası Boca Juniors'a transfer olabileceği öne sürüldü.

Çorum FK karşılaşmasında yaşanan transfer protestosunun ardından çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'un transferinde mutlu sona yaklaşırken, kanat rotasyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın bu doğrultuda Noa Lang ve Rafael Leao için görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor

TORREIRA İÇİN AYRILIK İDDİASI

Galatasaray bir yandan kadrosuna takviye yapmak için çalışırken diğer yandan takımdan ayrılabilecek isimlerle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli gazeteci Nico Cassaretto'nun haberine göre Lucas Torreira, Galatasaray ile yol ayrımına geldi. 30 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini feshetme kararı aldığı öne sürüldü.

BOCA JUNIORS'A TRANSFER OLABİLİR

Cassaretto, Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılması halinde kariyerine Boca Juniors'ta devam edebileceğini ifade etti. Uruguaylı futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda Boca Juniors forması giymek istediğini dile getirmişti.

Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor

SALDIRI SONRASI AYRILIK İDDİALARI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda fiziksel saldırıya uğrayan Torreira'nın, yaşanan olayın ardından kulüpten yeterli desteği görmediğini düşündüğü ve takımdan ayrılmayı değerlendirdiği iddia edilmişti. Söz konusu şahsın serbest bırakılmasının ardından bu kez Torreira'nın şoförüne saldırdığı da öne sürülmüştü.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Uruguaylı futbolcu, 2022 yılından bu yana Galatasaray formasıyla 176 karşılaşmaya çıktı. Torreira bu maçlarda 11 gol ve 17 asist kaydetti.

Lucas Torreira, Boca Juniors, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Samsun’da denizde bulunan konteynerden çay çıktı Samsun'da denizde bulunan konteynerden çay çıktı
Taraftar yeni transferi kabul etmedi Teknik direktör tribünlere saldırdı Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı
Trafikte yol verme kavgası dehşete düşürdü: Camı taşla kırıp ailesinin gözü önünde darbettiler Trafikte yol verme kavgası dehşete düşürdü: Camı taşla kırıp ailesinin gözü önünde darbettiler
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama

15:48
İkinci Zaha vakası kapıda Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sezonun çalımı
İkinci Zaha vakası kapıda! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun çalımı
15:42
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki! Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
14:51
Süleymancıların liderine soruşturmadaki ’en ağır’ iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
13:41
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 18:46:23. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.