Galatasaray\'ı şoke eden talep! Sözleşmesini feshetmek istiyor

Çorum FK karşılaşmasında yaşanan transfer protestosunun ardından çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'un transferinde mutlu sona yaklaşırken, kanat rotasyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın bu doğrultuda Noa Lang ve Rafael Leao için görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

TORREIRA İÇİN AYRILIK İDDİASI

Galatasaray bir yandan kadrosuna takviye yapmak için çalışırken diğer yandan takımdan ayrılabilecek isimlerle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli gazeteci Nico Cassaretto'nun haberine göre Lucas Torreira, Galatasaray ile yol ayrımına geldi. 30 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini feshetme kararı aldığı öne sürüldü.

BOCA JUNIORS'A TRANSFER OLABİLİR

Cassaretto, Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılması halinde kariyerine Boca Juniors'ta devam edebileceğini ifade etti. Uruguaylı futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda Boca Juniors forması giymek istediğini dile getirmişti.

SALDIRI SONRASI AYRILIK İDDİALARI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda fiziksel saldırıya uğrayan Torreira'nın, yaşanan olayın ardından kulüpten yeterli desteği görmediğini düşündüğü ve takımdan ayrılmayı değerlendirdiği iddia edilmişti. Söz konusu şahsın serbest bırakılmasının ardından bu kez Torreira'nın şoförüne saldırdığı da öne sürülmüştü.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Uruguaylı futbolcu, 2022 yılından bu yana Galatasaray formasıyla 176 karşılaşmaya çıktı. Torreira bu maçlarda 11 gol ve 17 asist kaydetti.