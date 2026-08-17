Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki! Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı

Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ve emniyet aşamalarındaki ifadelerinin detayları belli oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarındaki resmi veriler ile Kuriş'in beyanları arasındaki büyük farklılıklar dikkat çekti

ORTAKLIK ORANINDA BÜYÜK ÇELİŞKİ: YÜZDE 5 Mİ, YÜZDE 37,5 Mİ?

Soruşturmada Kuriş'in ifadelerindeki en belirgin çelişkilerden biri Arden Gıda şirketindeki ortaklık oranlarında ortaya çıktı. Kuriş, şirketle ilgili yöneltilen sorulara verdiği cevapta, Arden Gıda'daki hisse oranını yüzde 5 olarak hatırladığını iddia etti. Ancak ifade tutanağına giren Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kayıtları bu beyanı doğrulamadı. Resmi kayıtlara göre Kuriş'in hissesi farklı dönemlerde yüzde 10, yüzde 2 ve yüzde 5 oranlarında seyrederken; 12 Şubat 2020 ile 28 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki dönemde yüzde 37,5'e kadar yükseldi. Bu resmi kayıtların kendisine açıkça okunmasına rağmen Kuriş, hisse payını sadece yüzde 5 olarak hatırladığını savunmaya devam etti.

MİLYARLIK HİSSE DEVRİNDE KARDEŞİNİ HATIRLAYAMADI

Kuriş'in şirketteki varlık süresine ve hisse devrine dair beyanlarında da ciddi tutarsızlıklar görüldü. Emniyet sorgusunun başlangıcında, hatırladığı kadarıyla 2003 ile 2023 yılları arasında Arden Gıda'da hissedar olduğunu beyan etti. Ancak sorgu MASAK tespitlerine geldiğinde ifadesini değiştirerek hisselerinin tamamını Temmuz 2021'de devrettiğini ileri sürdü. Savcılık aşamasında 2021 yılında şirketten ayrıldığını yineleyen Kuriş'e, hisselerini kime devrettiği sorulduğunda "Kime devrettiğimi hatırlamıyorum, ancak kardeşim olabilir" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti. Resmi kayıtlarda ise söz konusu payların doğrudan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devredildiği yer alıyor.

MASAK RAPORU: 6,52 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ VE ŞÜPHELİ TRANSFERLER

Sorgunun en kapsamlı bölümünü, Kuriş'in hisselerini kardeşine devrettiğini belirttiği Arden Gıda'nın mali hareketleri oluşturdu. MASAK verileri, şirketin finansal hacmindeki devasa artışı gözler önüne serdi. Raporda yer alan dikkat çekici bazı finansal veriler şu şekildedir:

Toplam bankacılık işlem hacmi: 2017 ile Haziran 2026 arasındaki dönemde 6 milyar 520 milyon TL.

Şirketin brüt satış hasılatı: Yalnızca 2025 yılı içerisinde 1 milyar 575 milyon TL.

Şirketin hesabına yatan nakit: İlgili dönemde 76 milyon 537 bin TL.

Elektronik para transferleri: Büyük kısmı SİPAY üzerinden 273 işlemde gerçekleşen toplam 52 milyon 381 bin TL.

MASAK raporunda sadece rakamların büyüklüğü değil, paranın kaynağı ve hareket tarzı da şüpheli bulundu. Şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların farklı şirketlere aktarıldığı belirtildi. Aynı firmalar arasında hem yüksek miktarlı alış hem de yüksek miktarlı satış işlemleri bulunması, "sahte faturalaşma" şüphesini doğurdu. Ayrıca 200 milyon lira sermayeli bir şirketin 2025 yılında bölünerek 1 milyar 358 milyon lira sermayeli yeni bir şirket kurulması, mali zincirin takibini güçleştirmeye yönelik organize bir adım olarak değerlendirildi.

DİKKAT ÇEKEN TİCARİ İLİŞKİLER

Arden Gıda'nın en yüksek hacimli ticari işlemlerinden birinin Akdeniz Toros Et firmasıyla olduğu belirlendi. 2017 ile Haziran 2026 arasındaki banka kayıtlarında iki şirket arasında yaklaşık 339,6 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, sadece 2025 yılında bu firmadan yapılan alışverişin 391 milyon lirayı aştığı görüldü. Kuriş, bu şirketin yöneticilerini tanımadığını, sadece ürünlerinin müşterisi olduğunu iddia etti. Ayrıca MS Yapı Proje firmasından 2025 yılı içerisinde "gayrimenkul ön ödeme" ve "tapu bedeli" açıklamalarıyla toplam 36 milyon liranın üzerinde para girişi saptandı.

MASAK'ın milyarlarca liralık işlem hacmi, kaynağı belirsiz nakit girişleri ve şüpheli fatura tespitlerinin okunmasının ardından Kuriş, savunmasını şirketten ayrıldığı tarih üzerine kurdu. Kuriş, MASAK raporunda bahsedilen verilerin 2023 ve sonrasına ait olduğunu iddia ederek, "Ben hisselerimi 2021 yılının Temmuz ayında devrettim" dedi. Ancak kendisine okunan raporda, şüpheli finansal işlemlerin ve belirgin artışların 2020 yılı sonrasında başladığı açıkça ifade ediliyordu. Kuriş, usulsüz olduğu belirtilen işlemlerin 2022 sonrasında gerçekleştiğinde ısrar ederek hiçbir ilgisinin bulunmadığını savundu.