İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu - Son Dakika
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İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu

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İzmir Menderes Belediyesi’nde, Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkanvekilliği seçimlerinde CHP ve Yeni Parti'nin ayrı aday çıkarması sonucu belediye AK Parti'ye geçti. Tekme ve tokatlı kavga çıkan seçimde 15 oy alan AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde yapılan başkanvekilliği seçimi büyük bir siyasi gerilime sahne oldu. CHP, AK Parti ve YENİ Parti'nin ayrı adaylarla girdiği yarışta, yaşanan krizlere, protestolara ve yumruklu kavgaya rağmen dördüncü turun sonunda AK Partili Asuman Şen belediye başkanvekili seçildi.

CHP VE YENİ PARTİ AYRI AYRI ADAY ÇIKARDI

Menderes Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği için dört isim yarıştı. AK Parti Asuman Şen'i, CHP Mehmet Ali Akar'ı, YENİ Parti ise Barış Gürsoy'u aday gösterdi. Ayrıca Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa Öztürk de yarışa katıldığını açıkladı.

Kritik oylama öncesi 28 üyeli meclisteki sandalye dağılımı şu şekildeydi:

  • Cumhur İttifakı: 11 üye
  • YENİ Parti: 10 üye
  • CHP: 5 üye
  • Bağımsız: 2 üye

OYLAMADA YAŞANANLAR

Oylama süreci, başlangıçta meclisteki yoğun kalabalığın yarattığı tartışmalar nedeniyle salonun boşaltılması ve oylamayı yalnızca siyasi parti yöneticileri ile meclis üyelerinin takip etmesine izin verilmesiyle başladı. Turlar ilerledikçe meclisteki tansiyon giderek yükseldi.

1. TUR: Asuman Şen (12), Barış Gürsoy (10), Mehmet Ali Akar (5), Mustafa Öztürk (1). Hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

2. TUR: Asuman Şen (10), Barış Gürsoy (9), Mehmet Ali Akar (5), Mustafa Öztürk (1). Sandıktan çıkan 3 oyun geçersiz sayılması meclisi karıştırdı.

3. TUR ÖNCESİ CHP BOYKOT ETTİ

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğündeki CHP grubu, geçersiz sayılan oyların kendilerine ait olduğunu ileri sürerek karara sert tepki gösterdi. Protesto amacıyla meclis salonunu terk eden CHP'lilerin yokluğunda, seçimin kalan turlarına geçildi.

3. TUR: Sadece 23 oyun kullanıldığı üçüncü turda Asuman Şen 13, Barış Gürsoy ise 10 oy aldı.

DÖRDÜNCÜ TUR ÖNCESİ YUMRUKLU KAVGA

Seçimin en çok oy alan iki adayın yarışacağı dördüncü turuna geçilmeden hemen önce, meclis salonunda gerilim tırmandı ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavga yaşandı.

AK PARTİ ADAYI ASUMAN ŞEN KAZANDI

Olayların yatıştırılmasının ardından geçilen final oylamasında 28 meclis üyesi oy kullandı. Oylardan 1'i geçersiz sayılırken, 15 oy alan AK Parti adayı Asuman Şen, 12 oy alan YENİ Parti adayı Barış Gürsoy'u geride bırakarak Menderes Belediyesi'nin yeni başkanvekili koltuğuna oturdu.

NE OLMUŞTU?

Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, partisi CHP tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş; ardından Çiçek, kamuoyuna partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İlkay Çiçek, Yeni Parti, AK Parti, Güncel, Kavga, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Tüm belediyeler size geçse ne olacak 2 sene gir çık oyna, ya sonra 3 2 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Şimdi biz Demokrasicilik oynuyoruz. Bunlara herşey mübah. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu - Son Dakika
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